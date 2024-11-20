Montella’nın Karadağ maçındaki hamlesi Nihat Kahveci’yi çok kızdırdı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup 6.maçında Karadağ’a 3-1 yenilmesi sonrası eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella’ya çevrildi. Montella’nın Semih Kılıçsoy’u oyuna almasını değerlendiren Nihat Kahveci sert sözler sarf etti.

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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup 6.maçında evinde deplasmanda konuk olduğu Karadağ’a 3-1 yenildi. A Milli Takım’ın maçtaki tek golünü ise 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Ev sahibinin gollerini ise Karadağ'ın gollerini ise 29., 45. ve 73. dakikalarda Nikola Krstović kaydetti.



Grubun aynı saatte başlayan diğer maçında Galler, İzlanda'yı sahasında 4-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçların ardından A Milli Takım, grubunu Galler'in arkasında ikinci sırada bitirdi. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edebilmek için play-off oynayacak.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi, 22 Kasım 2024 Cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren 4 takımın (İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan) 1. torbadan, UEFA Uluslar B Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren ve aralarında A Millî Takımımızın da yer aldığı 4 takımın (Ukrayna, Yunanistan, Avusturya, Türkiye) ise 2. torbadan katılacağı kura çekiminin ardından play-off turu eşleşmeleri belli olacak. Takımların ilk maçlarda, kuraya 1. torbadan katılan takımların ise rövanş maçlarında ev sahibi olacağı play-off turu müsabakaları, 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.



Milli Takım’ın Karadağ karşısında aldığı yenilgiyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella’nın 82.dakikada skor 3-1 iken Kaan Ayhan’ın yerine Semih Kılıçsoy’u dahil etmesine sert tepki gösterdi.



Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:

“İyi giderken ‘İçerideki Galler maçını yenildiğinde bile final’ dedim. Hocam bu maç sonu santraforsuzluğu anlat. Sorun santraforsuzluk da değil. Sen Bertuğ’u, Umut Nayir’i, Barış Alper’i, Enes Ünal’ı oynattın. “3-1 mağlupken 1 dakika süre vermediğin Semih'i atıyorsun sahaya! 'Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyim'e oynuyor! Ben buraları sevmiyorum, Semih'i alma bana 3-1'ken! Buralar ince detaylar. Neye oynadığı belli.”