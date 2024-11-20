BIST 9.233
DOLAR 34,54
EURO 36,62
ALTIN 2.922,21
HABER /  GÜNCEL

İşletmelerde yeni dönem başlıyor! Yapmayana ceza yağacak!

İşletmelerde yeni dönem başlıyor! Yapmayana ceza yağacak!

Türkiye'de sıklıkla tüketilen döner, İskender ve hamburger gibi ürünlerde gramaj bilgisi artık zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, işletmelerin menülerinde veya sipariş alımında gramaj bilgisi vermeleri gerekecek. Bu sayede tüketiciler, aldıkları ürünün miktarını daha net bir şekilde görebilecek ve olası yanıltıcı uygulamalara karşı korunabilecek. Gramajını gizleyen işletmelere ise idari para cezası uygulanacak.

Abone ol

Tüketicilerin sıklıkla şikayet ettiği döner, iskender ve hamburger gibi ürünlerde artık gramaj bilgisi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerin farklı isimler ve fiyatlarla satılarak tüketicilerin yanıltıldığını belirterek, yeni bir düzenleme yaptı. Artık bu ürünlerin menülerinde gramaj bilgisi yer alacak ve tüketiciler, aldıkları ürünün içeriğini daha net bir şekilde görebilecek. Bu sayede hem tüketici hakları korunacak hem de sektörde daha adil bir rekabet ortamı oluşacak.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

Bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekilirken gerek hızlı servis edilmesi gerekse de ekonomik olmalarından dolayı tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner ve hamburgerin geldiği hatırlatıldı.

Son dönemde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, ‘Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner’ gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi.

Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump Dr. Mehmet Öz'ü o bölüme aday gösterdi
Donald Trump Dr. Mehmet Öz'ü o bölüme aday gösterdi
Esenyurt'ta kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli, kendisini eve kilitledi
Esenyurt'ta kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli, kendisini eve kilitledi
Montella’nın Karadağ maçındaki hamlesi Nihat Kahveci’yi çok kızdırdı
Montella’nın Karadağ maçındaki hamlesi Nihat Kahveci’yi çok kızdırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrımcılık gerekçesiyle ceza!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrımcılık gerekçesiyle ceza!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
CHP'nin hedefindeki Yusuf Tekin, sabah 9'da Kübra Par'ı aradı böyle konuştu
CHP'nin hedefindeki Yusuf Tekin, sabah 9'da Kübra Par'ı aradı böyle konuştu
Mansur Yavaş konser ücreti soruşturmasında 2 yöneticiyi görevden aldı
Mansur Yavaş konser ücreti soruşturmasında 2 yöneticiyi görevden aldı
Hizbullah, ekimden beri 110'dan fazla İsrail askerini öldürdüğünü iddia etti
Hizbullah, ekimden beri 110'dan fazla İsrail askerini öldürdüğünü iddia etti
Apartmanda kavga çıktı 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Apartmanda kavga çıktı 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayı'na saldırı düzenledi ölü ve yaralılar var
Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayı'na saldırı düzenledi ölü ve yaralılar var
A Milli Takım'ın play-off'ta oynacağı muhtemel rakipleri belli oldu
A Milli Takım'ın play-off'ta oynacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Venezuela'da muhalif lideri devlet başkanı olarak tanıyan ABD'ye tepki
Venezuela'da muhalif lideri devlet başkanı olarak tanıyan ABD'ye tepki