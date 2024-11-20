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Donald Trump Dr. Mehmet Öz'ü o bölüme aday gösterdi

Donald Trump Dr. Mehmet Öz'ü o bölüme aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

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