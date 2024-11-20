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Ege Denizi'nde fırtına! Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Ege Denizi'nde fırtına! Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya 21.00'de yapılacak seferler gerçekleştirilemeyecek.

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya 21.00'de yapılacak seferler gerçekleştirilemeyecek.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin de yapılamayacağı duyurulmuştu.

Boğaz hatlarındaki feribot seferleri ise tarifede yazılı olduğu gibi devam ediyor.

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