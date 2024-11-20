Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığı olarak bilinen olayın bir benzeri Ankara'da yaşandı. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Doğancan D. isimli şahıs, hindi çiftliği kuracağı iddiasıyla 40 kişiyi 50 milyon TL dolandırarak ortadan kayboldu.

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Türkiye, yıllar önce 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığıyla ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandırdı.

Aydın'ın yaklaşık 511 milyon lira dolandırdığı Çiftlik Bank olayının bir benzeri Ankara'da yaşandı.

"Hindi çiftliği kuruyorum" deyip çevresinden para topladı

Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edeceğini öne sürdü.

Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

Telefonları açmayınca gerçek ortaya çıktı

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Doğancan D. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun aktardığına göre yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah