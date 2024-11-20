Allianz Türkiye, InsureMyTesla kasko ürününü tanıttı

Allianz Türkiye, kapsamlı teminat sağlayan InsureMyTesla kasko ürününü duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital müşteri deneyimi sunan yeni ürün InsureMyTesla, Allianz Türkiye'nin Sigortaladim.com ve Avrupa merkezli sigorta teknoloji şirketi Indeez ile işbirliğiyle geliştirilerek pazara sunuldu.

InsureMyTesla kasko ürünü, duvara monte şarj istasyonu teminatı, yüksek voltaj ve siber risklere karşı koruma, ayrıca İstanbul'da yerinde şarj hizmeti gibi özel teminatları içeriyor. Kullanıcılar, ürün kapsamında dijital platform üzerinden trafik ve kasko poliçelerini satın alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Suat Didari, InsureMyTesla'nın geliştirilmesini "stratejik bir adım" olarak tanımladı.

Didari, "InsureMyTesla ürünüyle araç sahiplerinin araçlarını risklere karşı daha güvenli kullanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca araç sahiplerine InsureMyTesla platformu üzerinden poliçe ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilecekleri dijital bir deneyim sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Indeez Üst Yöneticisi (CEO) Vikas Chhariya ise yeni ürünün kullanıcılara kesintisiz, dijital öncelikli bir sigorta satın alma deneyimi ve desteği sağlayacağını belirtti.

Chhariya, "Allianz Türkiye ve sigortaladim.com ortaklığıyla InsureMyTesla ürününü Türkiye'de kullanıma sunduğumuz için heyecanlıyız. Bu iş birliği, kurumlar arası ortaklarımıza fayda sağlayan ve üstün bir müşteri deneyimi sunan sürdürülebilir, teknoloji odaklı sigorta çözümleri yaratarak, yeşil mobilitenin geliştirilmesinde ön saflarda yer alma kararlılığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe da işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, InsureMyTesla'nın araç sahiplerine yenilikçi teminatlar sunduğunu kaydetti.

Kızıltepe, "Allianz Sigorta işbirliğiyle InsureMyTesla projesinde yer almaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Otomotiv sektöründeki derin uzmanlığımız, sigorta alanındaki köklü tecrübemiz ve sağlam teknolojik altyapımız odağında, InsureMyTesla projesi kapsamında Allianz ve Sigortaladim.com'un sunduğu sigorta poliçeleri ile müşteriler, araçlarını, kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabilecekler. Müşterilerimize daha farklı ve özel hizmetlerle ürünler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.