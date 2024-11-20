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FETÖ terör örgütüne yönelik KISKAÇ-30 operasyonu

FETÖ terör örgütüne yönelik KISKAÇ-30 operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ-PDY terör örgütünün güncel ve finans yapılanmasına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan KISKAÇ-30 operasyonlarında 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün güncel ve finans yapılanmasına yönelik polis tarafından yapılan KISKAÇ-30 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ-PDY terör örgütünün güncel ve finans yapılanmasına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyonda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı. Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak illerinde 22 adreste yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilirken 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. KISKAÇ-30 operasyonunda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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