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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna savaşı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna savaşı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli." dedi.

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Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmeleri, başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddialarına ilişkin Peskov, "Bunun ne kadar gerçek olduğunu söylemek zor. Ancak ABD'nin mevcut yönetimi savaşı sürdürmeye tamamen kararlı ve kalan zamanlarında bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna konusunda çatışmanın dondurulması dahil bazı tavizler verebileceğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerle olası müzakerelere de değinerek, "Putin'in sıklıkla tekrar ettiği gibi, kendisi görüşmelere ve müzakerelere hazırdır." dedi.

Ukrayna'nın bu tür müzakereler yürütmeyi resmen yasakladığını anımsatan Peskov, "Ukrayna, 1991 sınırlarına geri dönülmesi gerektiğine yönelik gerçekçi olmayan hedefler belirliyor. Batı da Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için bu arzuları destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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