Erdoğan kırmızı et ile ilgili müjdeyi verdi! "Talimatı verdim gerekirse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Enflasyon açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sık sık gündeme gelen kırmızı et ile ilgili yeni çalışmayı duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Brezilya​'da gerçekleştirilen G20​ Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye​'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özellikle alım gücünün artırılması ve enflasyonun düşürülmesi konusuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alım gücünü kalıcı şekilde artırmayı amaçladıklarını belirterek, bunun enflasyonu tek haneye indirerek sağlanabileceğini ifade etti. Enflasyonun 2023 yılı boyunca düşüş gösterdiğini ve 2025 yılına kadar bu trendin devam etmesini beklediklerini vurguladı. Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla enflasyonun yüzde 44 civarına gerileyeceğini ve bunun, para politikaları ile bütçe disiplininin etkisiyle mümkün olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 107,5’lik zammı hatırlatan Erdoğan, 2024 yılı için yapılan yüzde 49’luk zammın ardından Ekim ayında enflasyon oranının yüzde 49’un altına düştüğünü belirtti. Erdoğan, asgari ücretli, emekli ve kamu çalışanlarının hiçbir şekilde enflasyon karşısında ezilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, emekli ve memurların maaşlarının enflasyonun üzerinde artırılacağına dair güvence verdi.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu biraz yüksek tutan sektörlerin başında kira ve özel eğitim hizmetlerinin geldiğini dile getirdi. Ek olarak, gıda fiyatlarının ve özellikle kırmızı etin daha ulaşılabilir hale gelmesi için büyükbaş hayvan ithalatı yapılmasının planlandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalatının yapılması için talimat verdiğini ifade etti. Erdoğan, bu adımların vatandaşların daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.