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Alfa Romeo Junior yılın otomobili ödüllerinde 7 finalist arasına girdi

Alfa Romeo Junior yılın otomobili ödüllerinde 7 finalist arasına girdi

Alfa Romeo Junior, "Avrupa'da Yılın Otomobili" (Car of the Year) ödüllerinde 7 finalist arasına kaldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun Junior modeli, 2024 yılında piyasaya sürülen 42 otomobilin katıldığı Avrupa'da Yılın Otomobili ödüllerinde önemli bir başarıya imza attı.

23 ülkeden 60 otomotiv gazetecisinin oylarıyla yapılan değerlendirmenin ardından Alfa Romeo Junior, yarışmanın 7 finalisti arasına adını yazdırdı. Finalistler arasında en fazla oyu alarak Avrupa'da yılın otomobili ilan edilecek model, 10 Ocak 2025'te duyurulacak.

400 litre bagaj kapasitesine sahip

Alfa Romeo, Junior ile hem Giulietta ve Mito modellerini sevenlerin ilgisini çekebilecek, hem de yeni jenerasyonu kazanabilecek, sınıfında sportif sürüş özelliğiyle öne çıkan kompakt bir otomobil sunuyor. Konfor, bağlanabilirlik teknolojileri ve sürüş dinamikleri açısından ileri teknolojilerle donatılan Junior, 400 litrelik kapasitesi ile "premium" rakipleri arasında en geniş bagaj alanlarından birine sahip.

Sportif karakterinden ödün vermeden, kullanıcısına seçim özgürlüğü sunan Junior, 136 beygirlik 48V hibrit değişken geometrili turbo (VGT) ve opsiyonel dört tekerlekten çekiş sistemiyle (Q4) öne çıkıyor. Model; "IBRIDA" konfigürasyonunun yanı sıra, 156 beygir, 410 kilometre menzile sahip "ELETTRICA" ve markanın sportif DNA'sını temsil eden 280 beygir gücündeki "VELOCE" versiyonlarıyla müşterilerin beğenisine sunuldu.

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