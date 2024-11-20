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DEM Parti'li Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül'e hapis cezası!

DEM Parti'li Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül'e hapis cezası!

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı. 

Konak ve Sarıgül’ün yargılandıkları davada terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası almasına hükmedildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde “örgüt üyeliği” suçlamasıyla görülen duruşma öncesinde şehirde hareketlilik yaşanırken adliyenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Belediye Eşbaşkanımız Cevdet Konak‘ın bugün mahkemesi var. Adliye önünde ve kentte yoğun bir hareketlilik görülmektedir. Tüm halkımızı belediyemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Acil” ifadelerini kaydetti.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık Konak’ın cezalandırılmasını talep ederken mahkeme heyeti Cevdet Konak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Aynı dosya kapsamında yargılanan CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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