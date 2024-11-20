BIST 9.248
DOLAR 34,47
EURO 36,41
ALTIN 2.914,65
HABER /  GÜNCEL

İstanbul ve İzmir'de suya zam yapıldı

İstanbul ve İzmir'de suya zam yapıldı

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. Öte yandan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de, su tarifelerine yüzde 30 zam yapacak.

Abone ol

İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak.

Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

BİR ZAM HABERİ DE İSTANBUL'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
Tükonfed uyardı: Kredi kartı komisyonunu faiziyle geri alabilirsiniz!
Tükonfed uyardı: Kredi kartı komisyonunu faiziyle geri alabilirsiniz!
Fenerbahçeli Oosterwolde'den ayrılık itirafı: Planım suya düştü
Fenerbahçeli Oosterwolde'den ayrılık itirafı: Planım suya düştü
Acun Ilıcalı ve TV8'e 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam' soruşturması
Acun Ilıcalı ve TV8'e 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam' soruşturması
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında istenen ceza belli oldu
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında istenen ceza belli oldu
Mersin'de terk ettiği adamla barışan kadın korkunç bir şekilde katledildi
Mersin'de terk ettiği adamla barışan kadın korkunç bir şekilde katledildi
Anadolu Efes'te sportif direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi
Anadolu Efes'te sportif direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi
DEM Parti'li Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül'e hapis cezası!
DEM Parti'li Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül'e hapis cezası!
THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdı
THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdı
Alfa Romeo Junior yılın otomobili ödüllerinde 7 finalist arasına girdi
Alfa Romeo Junior yılın otomobili ödüllerinde 7 finalist arasına girdi
Diyanet, 'çift maaş' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, 'çift maaş' iddialarına yanıt verdi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna savaşı açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna savaşı açıklaması