Fenerbahçeli Oosterwolde'den ayrılık itirafı: Planım suya düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Oosterwolde, sakatlığına ilişkin konuşurken, "Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, ESPN'in Hollanda edisyonuna açıklamalarda bulundu.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini söyleyen Oosterwolde, "Şu anda iyi gidiyor. Elbette benim için büyük bir talihsizlik ama üstesinden geliyorum. Geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Samsunspor ile deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top gönderdi. Araya girmeyi başardım ama ayağımı burktum. Dizimde bir şeylerin patladığını hissettim. Yine de o anda en kötüsünden korkmamıştım. MR'dan sonra doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde durum biraz daha kötüleşti. Benim için kötü haber" diye konuştu.

Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili, "Oosterwolde bir mucize olmazsa bu sezon forma giyemeyecek." açıklamasını da değerlendiren Hollandalı futbolcu, "O zaman bir mucize gerçekleşmesi gerekecek. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence iyi bir şekilde iyileşmek gerekiyor. Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve sonra diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncular da görüyoruz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağım. Hala gencim ve gelişmek, kendimi göstermek için çok zamanım var" sözlerini sarf etti.

AYRILIK İTİRAFI

Fenerbahçe'de bu sezon kendini göstermek ve ardından ayrılma düşüncesi olduğunu ancak sakatlığın planlarını etkilediğini söyleyen Jayden Oosterwolde, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir" sözlerini sarf etti.

Yaşadığı sakatlığın ardından kendisine ilk mesaj atanın teknik direktörü Jose Mourinho olduğunu söyleyen Jayden Oosterwolde, "İlk mesaj şuydu; 'Git Jayden (Orijinal F.ck off) Şimdi büyük sorunlarım var, artık bir sol bekim yok.' Ameliyat için orada olsabilseydi geleceğini söyledi. Maalesef bu mümkün olmadı çünkü AZ Alkmaar maçı var. Onunla iyi bir ilişkim var" açıklamasında bulundu.

"BİR ŞEYLER ANLATIYOR"

Jose Mourinho için açıklamalarına devam eden Jayden Oosterwolde, "Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor" diye konuştu.

Lille maçında penaltıya sebebiyet vermesinin ardından Portekizli teknik adamla aralarında geçen konuşmayı anlatan Oosterwolde, "Hakeme penaltıyı verdiği için çok kızgındı. Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et' dedi. Mourinho ile sürekli oynadım, hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor" dedi.

"İSTANBUL'U ÖZLÜYORUM"

İstanbul'u özlediğini belirten Oosterwolde, "Dürüstçe söyleyebilirim ki şu anda İstanbul'u özlüyorum. İstanbul, harika bir şehir. Ancak bu tür durumlarda rehabilite olmanız için ailenizle birlikte olmanız gerekir. Size yardım edebilecek insanlarla birlikte olmalısınız. Bu yüzden rehabilitasyonun büyük bir bölümünü Hollanda'da yapacağım. Rehabilitasyonun ilk kısmı burada olacak, bu kesin. Daha sonra kulüple tekrar konuşacağız" açıklamasında bulundu.

İstanbul'la ilgili açıklamalarına devam eden 23 yaşındaki futbolcu, "Burası harika bir yer. Hava çok güzel. Futbol dışında yapabileceğiniz pek çok eğlenceli şey var. İnsanlar harika. İstanbul'da bir Ronaldo gibi görülüyorsunuz. Normalde sokakta yürüyemiyorum. Nereye gitsem fotoğraf çektirmek isteyen birileri oluyor. Konuşmak, sarılmak isteyen insanlar oluyor. Burada, Hollanda'da sokağa çıktığımda beni tanıyan bir iki kişi oluyor. İstanbul'da ise her zaman oluyor. Bazen mahremiyetinizi özlüyorsunuz ama yapacak o kadar çok şey var ki sorun olmuyor" sözlerini kullandı.

"BENİM HOŞUMA GİDİYOR"

Açıklamalarına devam Jayden Oosterwolde, "Baskı beni değiştirmedi. Sürekli gözler üzerinizde oluyor. Ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ama ben bu kadar fanatik olmasını seviyorum. Maçlar sırasında çok fazla gerilim oluyor. Bundan biraz keyif alıyorum, hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Fenerbahçe forması altında şu ana kadar iki kez gol sevinci yaşayan Oosterwolde, gollerine devam etmek istediğini söyledi. "Umarım iyi goller atabilirim. Bu harika olur. Attığım iki gol de harika goldü. Aslında biraz daha fazla gol atabilirdim" dedi.

TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden Oosterwolde, "Hollanda Ligi'nde daha genç oyuncular var, Türkiye'de ise daha büyük. Genç bir çocuk olarak orada kendimi korumam gerekiyor. Ayrıca taraftarlara karşı da. Türkiye'de nasıl olduğunu bilirsiniz, sahaya maddeler atılır. Tepki veremezsiniz ama bunu sahada ifade etmek zorundasınız" dedi.

Geçen sezon oynanan ve maç sonu yaşanan olayların damga vurduğu deplasmandaki Trabzonspor maçı için konuşan Oosterwolde, "Tımarhane gibiydi." dedi ve "Burada, Hollanda'da sanki ben kötü adammışım gibi haberlere konu oldum. Rakibimize karşı bir maç kazandık ve yüzlerce insan bize zarar vermek için ellerinde sopalar, bıçaklar ve korner bayraklarıyla sahaya doğru koştu. O zaman takım arkadaşımı korumak için bir kişiye tekme attığımı görebilirsiniz. Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HABERLER BU ŞEKİLDE OLMAZDI"

Trabzonspor maçında sadece kendisinin içinde yer aldığı anın görüldüğünü belirten Oosterwolde, "Her yerden gelen insanları görmüyorsunuz. Sahaya gelen kişinin elinde tehlikeli bir nesne olduğunu görmüyorsunuz. İnsanlar orada neler olduğunu bilseydi, haberler bu şekilde olmazdı" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor maçında yaşananların ardından hakkında dava açılan ve hapis cezası alabileceği haberleri çıkan Oosterwolde, bu konuyla ilgili, "Bu saçmalık. Burada da haberler çıktı. Türkiye'de 10 dakika sonra her yerden kaldırıldı. Türkiye'de herkes gazeteci. Orada bir insan bir şey söylüyorsa, Hollanda'da birileri bunu alıyor. Bu sadece bir yalandı. Bu doğru değil, bu konuyla ilgili hiçbir şey duymadım. Bu konuda kızgınım çünkü Hollanda'da bunu tekrar haber yaptılar. Ama kulüp ve Jose Mourinho bana gelerek endişelenmemem gerektiğini ve bunun saçmalık olduğunu söyledi. Saçma olduğunu kendiniz de biliyorsunuz, o zaman akışına bırakabiliyorsunuz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ADİL DEĞİL"

Fenerbahçe'nin geçen sezon Trabzonspor maçından sonra Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesiyle ilgili konuşan Oosterwolde, "Dikkatli olmak zorundayım. Türk futbolunda bizim için, Fenerbahçe için her şey adil değil. Böyle bir hissediyoruz. Tabii ki bu yıllardır devam ediyor. Ben Fenerbahçe'de oynamaya başlamadan önce de vardı. Başkan bir şeylerin değişmesini istiyordu ve bunu da bizi Süper Kupa'dan çekerek yaptı. Oyuncular olarak bundan pişman olabilirsiniz çünkü bir kupa, ödül kazanabilirsiniz ama o anda kulübü ve kulübün kararını destekliyorsunuz. Biz de takım olarak bunu kabul ettik" diye konuştu.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Dusan Tadic ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Hollandalı savunma oyuncusu, "Dusan Tadic belki birlikte oynadığım oyuncular arasında en büyük isim değil ama onu gerçekten tanıdığınızda ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Her gün en az iki saat spor salonunda çalışıyor. Tadic ile iyi bir ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor. Eğer onunla gitmezsem gerçekten kızıyor. Ajax için kesinlikle bir kayıp, bunu anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"BUFFON CEBİME PARA KOYDU"

Parma'da İtalyan efsane Gianluigi Buffon ile birlikte oynayan Jayden Oosterwolde, "Gigi çok tatlı bir adam. Neredeyse benim babam gibi. Genç oyunculara yardım ediyor. Parma'ya gittiğimde İtalyanca bilmiyordum, o da bana her şeyi İngilizce anlattı" diye konuştu.

Parma dönemiyle ilgili açıklamalarına devam eden Jayden Oosterwolde, "Başka bir güzel hikayem daha var. Bir defa antrenmana 5 dakika geç kalmıştım. Tüm takıma ve personele akşam yemeği ısmarlamam gerekiyordu. Ama Parma'ya yeni gelmiştim ve yemek 5 bin Euro civarındaydı. Hesaba baktım ve bu benim cezam diye düşündüm. Sonra Gigi yanıma geldi ve cebime biraz para koydu. İyi bir adam, orası kesin" sözlerini sarf etti.

"ŞİMDİ FENERBAHÇE'DE OLUYOR"

Oosterwolde, "Gigi, İtalya'nın patronu. Nereye gidersek gidelim herkes sadece Gigi için geliyordu. O her yerde seviliyor. Herkes ondan bir şeyler istiyor. Şimdi Fenerbahçe'de de durum böyle. Fenerbahçe bir yere gittiğinde karmaşa oluyor" dedi.

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Oosterwolde, "Ferdi çok iyi bir oyuncu. Sol bekte oynuyordu ve sol stoperde oynuyordum. Birlikte mükemmeldik. İyi bir Avrupa Şampiyonası oynadı" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Ferdi Kadıoğlu gibi önemli bir transfer yapabileceğini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Ben de bunu yapabileceğimi düşünüyor muyum? Cevap çok açık, evet" dedi.

Hollanda Milli Takımı'nın hedefi olduğunu söyleyen Oosterwolde, "Futbolu bunun için oynarsınız. Bu bir rüya. Acelem yok. Oraya ulaşmak için bazı adımlar atmam gerekiyor. Doğru zaman geldiğinde orada olacağım" diye konuştu.

"BUNA İNANCIM TAM"

Hollanda Milli Takımı'nın kendisine ne kadar yakın olduğuyla ilgili konuşan Oosterwolde, "Ne söyleyip söylemeyeceğimi bilmiyorum ama sanırım yakındı. Bence geçen sezon Avrupa ve Türkiye'de iyi maçlar oynadım. Orada olma şansım vardı, en azından geniş kadro için seçimlerde. Bu henüz gerçekleşmedi ama zamanı geldiğinde olacak. Buna inancım tam" dedi.