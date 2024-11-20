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Dolandırıcıların yeni tuzağı gün yüzüne çıktı! Sakın bu mesaja tıklamayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı gün yüzüne çıktı! Sakın bu mesaja tıklamayın

Dolandırıcılar tarafından vatandaşlar her gün yeni bir taktikle tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Son olarak vatandaşları ağına düşürmek için dolandırıcıların sahte bir kargo mesajı atarak bilgi güncellemesi için kullanıcının tüm bilgilerinin ele geçirileceği bir linke yönlendirdiği ortaya çıktı.

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Dolandırıcılar, teknolojinin gelişmesiyle masum insanları ağlarına düşürüp dolandırmaya çalışıyor.

Özellikle gönderilen linkleri farklı kuruluşların kimliklerini kopyalayarak yapıyorlar.

Vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından yararlanan dolandırıcıların yeni taktiği ise ortaya çıktı.

Kargo bekleyen vatandaşların bilgilerini çalan dolandırıcılar, vatandaşlara sahte mesajlar atıp endişe etmelerini sağlıyor.

Endişelenen vatandaşlar, dolandırıcılar tarafından gönderilen linke tıklama mecburiyeti hissediyor.

Eğer vatandaşlar bu linklere tıklarsa, telefonlarına yüklenen casus yazılımla bütün kişisel veriler karşı tarafa geçiyor.

Ve bu yolla vatandaşların özel fotoğrafları üzerinden şantaj yapılabiliyor. Ayrıca banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor.

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