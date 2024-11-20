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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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