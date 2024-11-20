BIST 9.032
DOLAR 34,46
EURO 36,29
ALTIN 2.935,10
HABER /  DÜNYA

İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abone ol

Ortadoğu'da savaşı yayma hedefini birer birer gerçekleştiren İsrail'in bu kez Suriye'yi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenlediği, saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 50'den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya bankacılık devinden altın fiyatları için bomba tahmin
Dünya bankacılık devinden altın fiyatları için bomba tahmin
Yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza
Yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza
BBP lideri Mustafa Destici gündemi değerlendirdi: "Bu tam bir vandallıktır"
BBP lideri Mustafa Destici gündemi değerlendirdi: "Bu tam bir vandallıktır"
Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'daki sorunu açıkladı!
Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'daki sorunu açıkladı!
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 80 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 80 bin 100 liraya geriledi
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
İstanbul'da 6 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'da 6 katlı bina tahliye edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu
Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz
Ali Yerlikaya güncel rakamları paylaştı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Ali Yerlikaya güncel rakamları paylaştı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?