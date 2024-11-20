İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

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Ortadoğu'da savaşı yayma hedefini birer birer gerçekleştiren İsrail'in bu kez Suriye'yi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenlediği, saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 50'den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.