BIST 9.208
DOLAR 34,45
EURO 36,41
ALTIN 2.921,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Abone ol

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarından itibaren alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 6 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'da 6 katlı bina tahliye edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu
Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz
Ali Yerlikaya güncel rakamları paylaştı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Ali Yerlikaya güncel rakamları paylaştı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Netanyahu'ya tokat gibi sözler! İsrail Meclisi üyesi 'seri katil' dedi, kürsüden uzaklaştırıldı
Netanyahu'ya tokat gibi sözler! İsrail Meclisi üyesi 'seri katil' dedi, kürsüden uzaklaştırıldı
Dolandırıcıların yeni tuzağı gün yüzüne çıktı! Sakın bu mesaja tıklamayın
Dolandırıcıların yeni tuzağı gün yüzüne çıktı! Sakın bu mesaja tıklamayın
İstanbul'da suya zam yapıldı! Kabul edilen teklifle su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam yapıldı! Kabul edilen teklifle su faturaları her ay zamlanacak
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
Tükonfed uyardı: Kredi kartı komisyonunu faiziyle geri alabilirsiniz!
Tükonfed uyardı: Kredi kartı komisyonunu faiziyle geri alabilirsiniz!
Fenerbahçeli Oosterwolde'den ayrılık itirafı: Planım suya düştü
Fenerbahçeli Oosterwolde'den ayrılık itirafı: Planım suya düştü