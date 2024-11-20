İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'daki kira fiyatları yükseldiği yerde yatay seyirde devam ediyor. Kira fiyatlarında en pahalı ilçeler Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve Çekmeköy olarak sıralanıyor.

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İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan kira fiyatları birbirinden farklı olmakla birlikte yüksek kalmayı sürdürüyor.

İstanbul'da evin konumu, yaşı, oda sayısı ve depreme dayanıklığı kira fiyatında etkin rol oynuyor.

100 metrekare iki artı bir dairenin ortalama kirasına bakıldığında Kadıköy 45 bin lira ile ilk sırada yer alıyor.

Diğer ilçelere bakıldığında ise kira fiyatları şöyle sıralanıyor:

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DAKİ KİRA FİYATLARI

Adalar: 25-26 bin lira

Arnavutköy: 12-14 bin lira

Ataşehir 22-26 bin lira

Avcılar: 13-16 bin lira

Bağcılar: 15-18 bin lira

Bahçelivevler 16-18 bin lira

Bakırköy 24-30 bin lira

Başakşehir: 18-25 bin lira

Bayrampaşa: 17-23 bin lira

Beşiktaş: 34-42 bin lira

Beykoz: 20-28 bin lira

Beylikdüzü: 19-24 bin lira

Beyoğlu: 31-37 bin lira

Büyükçekmece: 18-23 bin lira

Çatalca: 17-21bin lira

Çekmeköy: 26-30 bin lira

Esenler: 14-16 bin lira

Esenyurt: 12-13 bin lira

Eyüpsultan: 22-23 bin lira

Fatih: 16-22 bin lira

Gaziosmanpaşa: 18-24 bin lira

Güngören: 15-19 bin lira

Kadıköy: 45-50 bin lira

Kağıthane: 21-22 bin lira

Kartal: 24-31 bin lira

Küçükçekmece: 18-24 bin lira

Maltepe: 20-23 bin lina

Pendik: 25-29 bin lira

Sancaktepe: 18-21 bin lira

Sarıyer: 40-45 bin lira

Silivri: 15-28 bin lira

Sultanbeyli: 15-17bin lira

Sultangazi: 15-17 bin lira

Şile: 18-21 bin lira

Şişli: 26-29 bin lira

Tuzla: 17-20 bin lira

Ümraniye: 19-22 bin lira

Üsküdar: 20-24 bin lira

Zeytinburnu: 18-22 bin lira