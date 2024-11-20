İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'daki kira fiyatları yükseldiği yerde yatay seyirde devam ediyor. Kira fiyatlarında en pahalı ilçeler Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve Çekmeköy olarak sıralanıyor.Abone ol
İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan kira fiyatları birbirinden farklı olmakla birlikte yüksek kalmayı sürdürüyor.
İstanbul'da evin konumu, yaşı, oda sayısı ve depreme dayanıklığı kira fiyatında etkin rol oynuyor.
100 metrekare iki artı bir dairenin ortalama kirasına bakıldığında Kadıköy 45 bin lira ile ilk sırada yer alıyor.
Diğer ilçelere bakıldığında ise kira fiyatları şöyle sıralanıyor:
İLÇE İLÇE İSTANBUL'DAKİ KİRA FİYATLARI
Adalar: 25-26 bin lira
Arnavutköy: 12-14 bin lira
Ataşehir 22-26 bin lira
Avcılar: 13-16 bin lira
Bağcılar: 15-18 bin lira
Bahçelivevler 16-18 bin lira
Bakırköy 24-30 bin lira
Başakşehir: 18-25 bin lira
Bayrampaşa: 17-23 bin lira
Beşiktaş: 34-42 bin lira
Beykoz: 20-28 bin lira
Beylikdüzü: 19-24 bin lira
Beyoğlu: 31-37 bin lira
Büyükçekmece: 18-23 bin lira
Çatalca: 17-21bin lira
Çekmeköy: 26-30 bin lira
Esenler: 14-16 bin lira
Esenyurt: 12-13 bin lira
Eyüpsultan: 22-23 bin lira
Fatih: 16-22 bin lira
Gaziosmanpaşa: 18-24 bin lira
Güngören: 15-19 bin lira
Kadıköy: 45-50 bin lira
Kağıthane: 21-22 bin lira
Kartal: 24-31 bin lira
Küçükçekmece: 18-24 bin lira
Maltepe: 20-23 bin lina
Pendik: 25-29 bin lira
Sancaktepe: 18-21 bin lira
Sarıyer: 40-45 bin lira
Silivri: 15-28 bin lira
Sultanbeyli: 15-17bin lira
Sultangazi: 15-17 bin lira
Şile: 18-21 bin lira
Şişli: 26-29 bin lira
Tuzla: 17-20 bin lira
Ümraniye: 19-22 bin lira
Üsküdar: 20-24 bin lira
Zeytinburnu: 18-22 bin lira