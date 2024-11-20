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İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

İtalya'da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayırdığı gerekçesiyle ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, sendika ve meslek odalarının çağrısıyla doktorlar ve hemşireler, hükümeti 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayırdığı gerekçesiyle protesto etmek ve hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliğinin yetersiz olmasına tepki göstermek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Sendikalar, ülke genelinde greve katılım oranının yüzde 85 civarında olduğunu belirtti.

Grevde acil durumdaki hastalar için hizmetler garanti edilirken, durumu acil olmayan 15 binin üzerinde operasyon ile 100 bin muayenenin ertelenme riski olduğu kaydedildi.

Grev nedeniyle 500'ü aşkın sağlık çalışanı da başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda miting düzenledi.

Hastanelerde sağlık personeline daha fazla saygı gösterilmesini talep eden gruptakiler, İtalyanca "saygı" yazılı dövizler taşıdı. Katılımcılar, kaynak yetersizliğine de tepki gösterdi.

Sağlık sektörü temsilcilerinden ve muhalefetten hükümete yöneltilen 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayrıldığı eleştirilerine karşı çıkan Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin ulusal sağlık hizmetlerine benzeri görülmemiş bir kaynak ayırdığını savunuyor.

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