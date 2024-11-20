Savaşın ayak sesleri! Ukrayna, İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna ordusu, ABD yapımı ATACMS füzelerinin ardından ilk kez İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle de Rusya'yı vurdu.

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Bloomberg'in bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi.

RUSYA İNGİLİZ SEYİR FÜZELERİYLE VURULDU

Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre hafta başında ABD üretimi ATACMS füzeleri ile Rusya'yı hedef alan Ukrayna, bu kez İngiliz üretimi Storm Shadow füzelerini fırlattı.

10'dan fazla füzenin Kursk bölgesi yönünde ateşlendiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin fazla ayrıntıya yer verilmedi. Rusya'nın hava savunma sistemleri ile bazı füzeleri engellediği de iddialar arasında.