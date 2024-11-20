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HABER /  POLİTİKA

MHP'de 3 ismin istifası istendi

MHP'de 3 ismin istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in parti içi inceleme sonucunda istifalarının istendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, istifa dilekçelerinin kabul edildiği belirtildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 3 milletvekili Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının istendiğini duyurdu. 

3 vekilin istifası istendi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

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