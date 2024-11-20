MİT Başkanı Kalın CHP lideri Özgür Özel'le ne konuştu?

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi’nde terörle mücadele stratejilerini anlattı. Özgür Özel'e yönelik sunumda FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ’a karşı sürdürülen operasyonlardan, sınır ötesi çalışmalara kadar kritik bilgiler paylaşıldı.

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Milli güvenlik hususunda şeffaf yaklaşım benimseyen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, MİT’in devlet politikalarıyla ilgili muhalefetle de bilgi paylaşımı yapıyor.

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya gelen MİT Başkanı İbrahim Kalın, terörle mücadele çalışmaları hakkında kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

MİLLİ GÜVENLİK İÇİN YOĞUN MESAİ

Yaklaşık 3 saatlik sunumun çerçevesinin “terörle mücadele” olarak belirlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik sunumunda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. MİT’in bu örgütlere karşı uyguladığı mücadele stratejileri aktarıldı.

MİT’in; organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma, bölgesel çatışmalar ve küresel tehditlerle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar detaylandırıldı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA MİT’İN ROLÜ

Ayrıca, Türkiye’nin Suriye ve Irak hududunda terör koridoru oluşturulmasını engellemek için sürdürülen operasyonları hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde MİT’in bütün imkan ve kabiliyetleriyle çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Milli güvenliğin korunması için her alanda etkin mücadeleye devam edileceği vurgulandı.