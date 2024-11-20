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Volkswagen'in fabrikayı kapatma sonrası harekete geçtiler! Tehdit ettiler

Volkswagen'in fabrikayı kapatma sonrası harekete geçtiler! Tehdit ettiler

Volkswagen’in maliyet düşürmek için fabrikalarını kapatma girişimine işçiler sert tepki vermekle tehdit etti. Otomobil üreticisinin 18 milyar dolarlık hamlesi grev ihtimalini gündeme getiriyor.

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Volkswagen işçileri bağlı bulunduğu Alman sendika, Volkswagen'in fabrikaları kapatma ısrarını sürdürmesi hâlinde sert karşılık vereceğini söyledi.

İŞÇİLER MÜZAKERELERDE TAVİZ VERECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Volkswagen ile tasarruf önlemleri kapsamında yürütülen müzakerelerde işçiler, 1.5 milyar euro değerinde taviz vermeye hazırlanırken, otomotiv şirketinin fabrika kapatmakta ısrar etmesi durumunda geniş kapsamlı bir ihtilaf çıkabileceğine karşı uyardılar.

Sendikalar, Volkswagen ile tahmini 17 milyar avronun (18 milyar dolar) üzerinde planlanan maliyet kesintileri nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı daha da tırmandırmakla tehdit ettiler.

ALMAN SANAYİSİNİN ÇALKANTILI DÖNEMİNDE GREV İHTİMALİ GÜNDEMDE

IG Metall sendikasının baş müzekerecisi Thorsten Groeger, Volkswagen'in ısrarı hâlinde Volkswagen işçilerinin şirket yönetimiyle "(Almanya'nın) yıllardır görmediği" şekilde karşı karşıya geleceğini söyledi.

ALMAN OTOMOTİV DEVİ FABRİKA KAPATMAYACAĞINA YÖNELİK TAAHHÜT VEREMİYOR

Şirket yönetimi, Reuters'ın edindiği şirket için yazışmalarda sendikaların tasarruflar için sunduğu fikirleri olumlu karşıladığını, yine de fabrika kapatmayacağına dair taahhüt veremeyeceğini belirtti.

ARALIK AYINDA GREV İHTİMALİ YÜKSEK

İhtilafın odak noktası olan Almanya'daki fabrikaların çoğunda Aralık'tan itibaren grevler başlayabilir.

Sendika, ücretlerin azaltılması ve fabrikaların kapatılması konusunda işçiler ve yönetim arasındaki üçüncü görüşmelerden önce bu açıklamaları yaptı. 

Almanya'daki yüksek maliyetler ve Asyalı rakip şirketlerin daha ucuz alternatifler sunması sebebiyle büyük bir baskı altında olan şirket, geleceğe hazırlanabilmek için büyük tasaruflara gitmesi gerektiğini söyleyerek ücretleri yüzde 10 azaltmayı önermiş ve fabrika kapatmayacağına dair taahhüt vermemişti.

IG Metall ve Volkswagen sendikasının verdiği tavizler, bugün açıklanan teklifin bir parçası. İşçiler, bu tavizlerle işten çıkarmalara dair görüşmelerde daha uzlaşmacı kararlar alınmasını umuyorlar.

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