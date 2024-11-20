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Alanya'da muz serasındaki raylı sistemin halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da muz serasındaki raylı sistemin halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç ve Ahmet Okyanus, muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

Raylı sistemdeki halatın kopması sonucu işçiler düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Tokaç da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Jandarma, sera yetkilisi H.K. ile M.D'yi gözaltına aldı.

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