İzmir'de polise silahlı saldırı: 2'si ağır 3 polis yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devriye ekibine silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken 2'si ağır 3 polis yaralandı.

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Seferihisar'ın Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde devriye görevi yapan polis ekibine kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

İzmir yerel basınından Yeni İzmir'in aktardığına göre, saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler Seferihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı polislerden birinin göğsünden, birinin boynundan, diğerinin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.

Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırgan kaçtı

Kimliği belirsiz saldırganın olayın ardından bölgeden kaçtığı ve polis ekiplerinin saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Seferihisar ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz netlik kazanmazken, yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.

2 polisin durumu kritik

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.