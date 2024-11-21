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Ekrem İmamoğlu'nun mezun olduğu fakültenin dekanına 'açıkla' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun mezun olduğu fakültenin dekanına 'açıkla' çağrısı

Yazar Fuat Uğur, denkliği olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yasa dışı yatay geçiş yaptığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili dönemin fakülte dekanı Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu'nu konuşmaya çağırdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1991 yılında YÖK denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yasalara aykırı biçimde yatay geçiş yaptığı iddia ediliyor.

Söz konusu okulun denkliğinin 1993 yılında kabul edildiği belirtiliyor. Denklik engelinin dışında aynı bölümde okuması, not ortalamasının tutması ve benzeri pek çok kriter bulunuyor.

İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları kamuoyunu tatmin etmezken, YÖK ve İstanbul Üniversitesi'nden de açıklama yapılmaması kafaları karıştırdı.

Diploma tartışmasına ilişkin pek çok kez yazı kaleme alan Fuat Uğur'dan dikkat çeken bir yazı daha gelri. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı fakültenin dekanının yaşadığını öğrenen Uğur, yazısında dönemin dekanına seslendi:

"Evet, bu nasıl olduğu belirsiz “Yatay geçiş” esnasında Sayın Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu İşletme Fakültesi dekanıydı. Kendisinin Allah uzun ömür versin, yaşadığını öğrendim.

Şimdi ondan beklenen, böyle bir yatay geçişe YÖK, GAÜ ile İstanbul Üniversitesi arasında henüz DENKLİK VERMEDİĞİ HALDE nasıl izin verildiğinin açıklaması. Üstelik bu konuda konuşan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na göre o yıl 12 öğrenci bu “usul” ile yatay geçiş yaptırabilmiş.

Sadece o değil. YÖK de kendinden beklenen açıklamayı yapmak zorunda. Neden bekliyorsunuz arkadaş? Yoksa buna benzer bir dolu şaibeli iş, ilişkiler ağı ortaya çıkacak diye mi korkuyorsunuz?

Şurası artık kesin. Ekrem İmamoğlu’nun yasal olmayan yatay geçişle kayıt yaptırdığı okuldan aldığı diplomasının hukuki olarak geçerliliği olamaz."

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