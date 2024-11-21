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İnegöl'de polis ekipleri ehliyetsiz sürücüyü 25 kilometre kovaladı

İnegöl'de polis ekipleri ehliyetsiz sürücüyü 25 kilometre kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

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Orhaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AUN 328 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli araç, Mahmudiye Mahallesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, kullandığı aracın da çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

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