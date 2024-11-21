İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) toplam 14 sefer yapılamadı.

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Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan Şehir Hatları'nda 4, İDO ve BUDO'da ise beşer sefer elverişsiz hava durumu dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında icra edilen seferlerde ise herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.