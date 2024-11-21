Fenerbahçe yüzyılın transferi için kolları sıvadı! Mourinho Ronaldo'yu telefonla aradı
Fenerbahçe ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız kesmeden başladı. Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anderson Talisca'nın ardından gündeme gelen Cristiano Ronaldo, taraftarı oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Sarı-Lacivertliler'in son günlerdeki gündemi Anderson Talisca olurken, çok konuşulacak bir isim daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu öne sürüldü.
Mourinho'dan Ronaldo'ya telefon!
İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı.
Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.