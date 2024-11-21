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CHP'li Belediye Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

CHP'li Belediye Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay, tatil için bulunduğu Makedonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay, tatil için bulunduğu

Başkan Mustafa Günay ve ailesine taziye mesajları yağarken, CHP İzmir teşkilatı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı’ndan Taziye Mesajı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Güzelbahçe Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay kardeşimizi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onur kardeşimize Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve acılı ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan Paylaşım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Onur kardeşimize Allah’tan rahmet, Başkanımız ve ailesine başsağlığı diliyorum.”

CHP
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