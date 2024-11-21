Köln şehir merkezinde ezana izin

Almanya'nın Köln kentindeki Merkez Camisi'nde kamuya açık alanda ezan okunmasına izin çıktı. Köln Belediyesi, 2 yıl süren test aşamasının sonunda avluda ezan okunmasına süresiz olarak izin verdi.

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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camisi'nde iki yıldır test olarak kamuya açık alanda okunan ezana süresiz izin çıktı. Köln Belediyesi test aşamasının başarıyla sonuçlandığını, bundan böyle cami avlusunda belli zamanlarda, belli ses düzeyinde ezan okunmasının önünde bir engel bulunmadığını duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Katolik Haber Ajansı'nın (KNA) konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan bir belediye yetkilisi, kamuya açık ezan okunmasına ilişkin Köln DİTİB Merkez Camisi ile 2 yıl önce yapılan sözleşmenin test aşamasının olumlu sonuçlanması üzerine süresiz olarak uzatıldığını aktardı.

Sözcü, benzer sözleşmelerin Köln'ün diğer semtlerindeki camilerle semt yönetimleri arasında da yapılabileceğine işaret etti.

Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, 2022'de DİTİB Merkez Camisi'nin avlusunda ezan okunmasına yeşil ışık yakmış, uygulamanın test sürecini başlatmıştı. Bu dönemde DİTİB, AK Parti ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan yakın bağları nedeniyle "Ankara'nın uzantısı" olduğu gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalıyordu. Hiç bir siyasi partiye bağlı olmayan Reker de bu kararından dolayı eleştirilmişti.

Test sürecinin değerlendirildiği belediye raporunda ezanın kamuya açık olarak okunması sırasında gerekli koşulların yerine getirildiği belirtilerek, projeye karşı belediyeye yapılan şikayetlerin de kısa süre sonra azaldığına işaret edildi. Raporda bundan sonraki süreçte de test süresince uygulanan koşulların geçerli olacağına vurgu yapıldı.

HANGİ KOŞULLAR UYGULANACAK?

Köln Belediyesince getirilen koşullara göre ezan, Cuma günleri saat 12.00 ile 15.00 arasında, namaz vakitlerine bağlı olarak beş dakikayı geçmemek üzere okunabilecek. Cami alanı dışında (örneğin caminin karşısındaki caddeden) işitilebilecek ezan sesinin yüksekliği 60 desibeli geçmeyecek. Ayrıca herhangi bir şikayet için DİTİB bir irtibat kişisi belirleyecek.

Almanya'da, şehir merkezi dışında olan bazı camilerde minareden ezan okunmasına izin veriliyor. Ancak yerleşim yerlerindeki camilerde minareden ezan okunmuyor. Köln'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Düren kentinde ise yine DİTİB'e bağlı camide, yerleşim merkezinde olmasına rağmen, özel bir izinle 1985 yılından bu yana günde 3 kez minareden ezan okunuyor.