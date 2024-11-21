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Bahçeli'nin Öcalan sürprizinin perde arkası aralandı Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras açıkladı

Bahçeli'nin Öcalan sürprizinin perde arkası aralandı Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras açıkladı

Bahçeli'nin DEM ve Öcalan açılımından önce Erdogan-Bahçeli görüşmesinde, Erdoğan'ın Bahçeli’ye “bu meseleyi başkalarını karıştırmadan kendi kendimize çözme” önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıntıyı Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras aktardı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan’ın PKK’yı tasfiye etmesi koşuluyla, Meclis’te DEM grubunda konuşması için yaptığı çağrı ezber bozdu.

Bahçeli'nin sürpriz hamlenin arka planı merak konusu olurken, HDP’den önceki partide BDP’den milletvekili seçilen, ÖDP’nin kurucuları arasında yer alan Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde yarım saat görüştü.

"Başkalarını karıştırmadan"

T24 yazarı Candan Yıldız, Uras’a görüşmenin içeriğini sordu, açıklamalarını yazısına taşıdı:

"Uras, bugünlerde sıkça dile getirilen Erdoğan-Bahçeli gerilimi söylentilerini boşa çıkaracak çok önemli bir ayrıntının da Bahçeli tarafından kendisiyle paylaşıldığını aktardı. Buna göre bizzat Erdoğan geçen ay başında Bahçeli’ye “bu meseleyi başkalarını karıştırmadan kendi kendimize çözme” teklifiyle gitmiş.

Ufuk Uras’tan dinleyelim: “Sayın Bahçeli, Erdoğan’ın geçen ayın başında kendisine ‘Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan’ teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine ‘Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım’ dedi.”

"Siz Soros çocuğu değilsiniz"

Bahçeli’nin neden kendisinin görüşme talebini kabul ettiğini soran yazar Yıldız, Uras’ın “Niye biz şimdi görüşüyoruz, çünkü siz Soros çocuğu değilsiniz dedi. Siz hocasınız, Meclis’te siyaset yapsınlar diye gruba katkıda bulundunuz, sizi televizyonlardan izliyorum, kendinizi anlatmanıza gerek yok. Bu meseledeki tutumunuzu olumlu buluyorum" yanıtını aktardı.

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