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Galatasaray'dan Yunus Akgün'e dev zam! İşte yeni maaşı

Galatasaray'dan Yunus Akgün'e dev zam! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası ilk 11'in vazgeçilmezi olan Yunus Akgün'ün yeni maaşı belli oldu.

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Yunus Akgün, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, aynı zamanda dev kulüpleri de peşine taktı.

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Milli futbolcu, söz konusu 16 karşılaşmada 6 gol 2 asistle oynadı ve 8 gole direkt katkı sağladı.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 6.5 milyon euro.

Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre oyuncu ve kulüp, yeni sözleşme için masaya oturuyor.

Galatasaray'ın, milli takımdan döndükten sonra 24 yaşındaki futbolcu ile görüşeceği ifade edildi. Öte yandan Yunus Akgün'ün yeni maaşına ilişkin de bilgi verildi. Yıllık 20 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün maaşının alacağı yeni zamla birlikte 50 milyon lira seviyesine çıkacağı iddia edildi.

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