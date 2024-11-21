MHP yönetimi 3 vekili istifa ettirdi Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, altın kaçakçılığı soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen 3 vekilin istifa ettirilmesinin ardından paylaşımda bulundu. Yıldız, "MHP; yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların yeridir" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın paylaşımıyla, milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in partilerinden istifa ettirildiklerinin öğrenilmesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

3 vekilin adlarının altın kaçakçılığı soruşturmasında geçtiği ve istifalarının bu nedenle istendiği iddia edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkati çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir.

Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir.

İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ’la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."