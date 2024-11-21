5 yıl sonra bir ilk: Plastik poşetlere zam yolda

5 yıldır 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni fiyatı, yarın toplanacak Plastik Poşet Komisyonu'nun kararıyla yeni yıldaki belli olacak.

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Plastik atıklarla mücadele kapsamında 2019'dan beri 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin fiyatı için yeni bir dönem başlıyor. Yarın toplanacak Plastik Poşet Komisyonu alınacak karar, plastik poşet kullanım alışkanlıklarını ve çevresel etkileri şekillendirecek. Tam 5 yılın ardından altı kurum bugün bir araya gelecek poşetlerin fiyatının ne olacağına karar verecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor.

Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.