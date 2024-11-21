Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi? Süleyman Soylu açıkladı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, muhtarlara yeşil pasaport verilmeyeceğini açıkladı. Soylu, muhtarların yurt dışına çıkma zorunluluğunun olmadığını ve Türkiye’ye ayrılan yeşil pasaport kotasının aşılmasının sorunlara yol açabileceğini belirtti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında yeşil pasaportun kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği konusu gündeme geldi. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın muhtarlarla ilgili sorusunu yanıtlarken, muhtarlara yeşil pasaport verilmesi konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Soylu, muhtarların özlük haklarına yönelik düzenlemelerden bahsederek, muhtarların sosyal güvencelerinin artırıldığını ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödendiğini belirtti. Ayrıca, muhtarlara silah taşıma ruhsatı alma hakkı tanındığını vurgulayan Soylu, muhtarların haklarının genişletilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Yeşil pasaport taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, yeşil pasaportun daha çok uluslararası ilişkilerde ve ticarette ülkenin lehine kullanılması gereken bir imkan olduğunu belirtti. Bu kapsamda, diplomatlar, ihracatçılar ve kamu memurlarına sağlanan yeşil pasaport hakkının muhtarlar için uygun olmadığını savundu.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek, diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma veya görevleri gereği yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları şu anda yok.”