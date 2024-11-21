Hyundai elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u tanıttı

Hyundai Motor Company, son teknoloji tasarım ve elektrikli araç teknolojisini bir araya getiren, geniş iç mekana sahip, üç sıralı ve tamamen elektrikli SUV modeli olan IONIQ 9'u tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, aracın dünya tanıtımı Amerika, Los Angeles'ta bulunan Goldstein House'da gerçekleştirildi. 2030'a kadar 23 adet yeni elektrikli araç (EV) modelini tanıtmayı planlayan Hyundai, 2022 ve 2023'te Dünya Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WCOTY) üç kez birincilik kazandı.

IONIQ 9'un dünya prömiyeri, Hyundai Motor Company Başkanı ve Global Operasyon Direktörü Jose Munoz'un açılış konuşmasıyla başladı. IONIQ 9'un tanıtımının ardından etkinlikte, Hyundai markasını ve IONIQ 9'un tasarımını ele alan sergi düzenlendi. Sergi alanı, IONIQ 9'un gelişim yolculuğunu anlatırken aynı zamanda markanın geleceği hakkında da ipuçları verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, IONIQ 9 modelinin Hyundai'nin elektrifikasyona olan bağlılığını ve güvenini temsil etiğini belirtti.

Chang, "Hyundai Motor Grubunun beğeni toplayan Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) ile geliştirilen IONIQ 9, olağanüstü bir iç mekan alanı sunarak kullanıcılara benzersiz bir yolculuk deneyimi sunarken küresel EV pazarındaki liderliğimizi de sağlamlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Yedi kişiye kadar oturma alanıyla öne çıkan IONIQ 9, üç sıralı bir oturma düzenine sahip. Bireysel ihtiyaçlara hitap eden bir iç mekan ve teknolojik özelliklerle dolu otomobil, ayrıca geniş bir iç mekan hissi uyandırıyor. Eliptik malzemelerle hazırlanan iç mekan, sakinleştirici tonlarla da karakterize edilmiş. Panoramik tavandan gelen doğal ışık ise kabine dingin ve doğal bir his sağlıyor.

IONIQ 9'un düz zemini de 6 veya 7 kişilik oturma düzenlemelerine olanak tanıyor. Birinci ve ikinci sıradaki rahatlama özellikli koltuklar, tam olarak yatırılabiliyor ve araca optimum konfor sağlıyor. Hatta araç şarj esnasında dört kişiye kadar üstün bir dinlenme olanağı sağlıyor. IONIQ 9 ayrıca, ikinci ve üçüncü sıralar birleştirildiğinde 1899 milimetre baş mesafesi ve 2 bin 50 milimetre bacak mesafesi sunuyor.

"Aerosthetic" tasarım, şık bir görüntü sunuyor

IONIQ 9'un 'Aerosthetic' adı verilen tasarım dili, şık bir dış görünüm sunuyor. Hyundai'nin aerodinamik inovasyonuyla hazırlanan gövde, fütüristik bir stil oluşturuyor. IONIQ 9'un ön tasarımı, LED ışık ünitelerine ve alt ön panele entegre edilmiş parametrik pikseller içeriyor ve bu da otomobile farklı bir görüntü katıyor.

IONIQ 9'un silüeti, akıcı bir aerodinamik profil ve dijital yan aynalarla donatıldığından sadece düşük bir sürtünme katsayısı yaratıyor. Pürüzsüz ve kavisli bir tavan çizgisiyle devam ettirilen tasarımda enerji kullanım verimliliği, gövdenin altındaki hava akışının yumuşatılması ve dengelenmesiyle elde ediliyor. Tekerlek ve lastik direncinin azaltılmasıyla da artırılan verimlilik için ilk kez yeni bir çift hareketli aktif hava kapağı (AAF) sistemi uygulandı. Aero-optimizasyon çözümleri arasında 3 boyutlu gövde altı örtüsü, aerodinamik tekerlekler ve gizli antenler yer alıyor.

Gelişmiş güç elektroniği ve EV sürüş deneyimi

Hyundai IONIQ 9, iyileştirilmiş verimlilik için iki aşamalı bir invertöre sahip. Hyundai'nin yenilikçi "E-GMP" mimarisiyle desteklenen bu sistem, motor sesini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda iyileştirilmiş akustik lamine cama ve A sütunu alanında güçlendirilmiş bir plakaya da yer veriyor. Kabin içindeki yol ve rüzgar gürültüsünü, titreşimi ve sertliği ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu sistemle birlikte oldukça sessiz olan IONIQ 9, uzun süreli yolculuklarda konfor sunuyor.

E-GMP platformu, genişletilmiş sürüş menzili için yüksek voltajlı pil paketine olanak sağlarken artırılmış kargo alanı için de düz bir zemin imkanı sunuyor. Çarpışma güvenliği ve dayanıklılığı da optimum çarpışma enerjisi dağılımı için tasarlanmış sağlam bir gövde yapısı sayesinde iyileştirildi.

IONIQ 9, hafif bir gövdeye sahip olması için alüminyum çamurluklara ve çeyrek panellere sahip ilk Hyundai modeli konumunda. Yeni çift hareketli aktif hava kapağı (AAF) sistemi ise düz gövde panelleriyle birlikte pil soğutma ve aerodinami için hava akışını ve dış görünümü iyileştiriyor.

Büyük kapasiteli pil sayesinde uzun menzil ve performans

Gelişmiş PE sisteminin yüksek voltajlı ve zemine monte "NCM lityum iyon pili", 110,3 kilovatsaat (kWh) sistem enerjisi sunuyor. IONIQ 9'un düşük sürtünme katsayısı, gelişmiş platformu ve pil teknolojileri sayesinde 620 km'lik bir menzil elde ediliyor.

IONIQ 9, 350 kilovat (kW) şarj cihazı kullanarak sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olanağı sunarken, platformun araçtan yüke kolaylık özelliği ve 400Volt/800Volt çoklu şarj kabiliyeti de aracı daha da fonksiyonel hale getiriyor.

Long-Range RWD (Uzun Menzil- Arkadan İtiş) modeli, 160 kW'lık arka motorla desteklenirken buna ek olarak 70 kW'lık ön motora da sahip. "Performance AWD (Performans - Dört Çeker)" modelleri ise hem önde hem de arkada 160 kW'lık motorlarla donatıldı.

Performans modeli, 0'dan 100 kilometre saat (km/s) hıza sadece 5,2 saniyede ulaşırken, uzun menzilli AWD varyantı ise 6,7 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli RWD versiyonu da bu hıza 9,4 saniyede ulaşıyor. Sollama gibi orta menzilli hızlanma esnasında performans modeli 80'den 120 km/s hıza sadece 3,4 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli AWD varyantı ise bunu 4,8 saniyede gerçekleştirirken, Uzun Menzilli RWD versiyonu da 6,8 saniyede ulaşıyor.

IONIQ 9, etkileyici performansını bir karavan çekme gibi yeteneklerle de destekliyor. Römork modunda, araç römorkun ağırlığını otomatik olarak algılıyor ve öngörülen menzili buna göre ayarlıyor. Avrupa'da satışa sunulacak IONIQ 9 modelleri, 2 bin 500 kilograma kadar çekme kapasitesine sahipken, Kuzey Amerika modelleri ise 2 bin 267 kilogram çekme kapasitesine sahip.

IONIQ 9, 2025'in ilk yarısında öncelikle Güney Kore ve Amerika'da satışa sunulacak ve daha sonra Avrupa ve diğer pazarlarda trafiğe çıkacak. Kapsamlı bir standart donanım ve son teknoloji konfor özellikleri vadeden IONIQ 9'un kısa sürede EV dünyasında adından sıkça söz ettirmesi hedefleniyor.