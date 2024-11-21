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Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da Münevver Karabulut'u korkunç şekilde katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıp DNA testi yapılmıştı. Başsavcılık, mezardaki kişinin Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

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İstanbul​'da 2009 yılında Münevver Karabulut​'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu​'nun 2014'te cezaevinde intihar​ etmişti. Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek fethi kabir yapılmasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde mezar açılıp DNA testi​ işlemi yapıldı.  

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve baba ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.

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