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Görevde yalnızca 5 ay kaldı: Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su istifa etti!

Görevde yalnızca 5 ay kaldı: Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su istifa etti!

Haziran ayında Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su görevini devralan Alp Er Tunga Ersoy görevinden istifa etti.

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24 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su olan Alp Er Tunga görevinden ayrıldı. Ersoy'un görevde yalnızca 5 ay kaldı. İstifaya dair henüz resmi bir açıklama yapıldı.

İstifa haberini, İYİ Parti'nin eski İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medye hesabından duyurdu:

Alp Er Tunga Ersoy kimdir?

Ersoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'ndan sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Avusturya Danube Üniversitesi - Profesyonel Havacılık MBA programından mezun oldu.

Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev aldı.

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