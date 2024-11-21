Narin'in avucundan çıkan saç teli kimin? Çok çarpıcı yeni delil çıktı

Türkiye'yi sarsan cinayette Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Narin'in ölümüne ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.