Narin'in avucundan çıkan saç teli kimin? Çok çarpıcı yeni delil çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in otopsi raporuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Narin'in otopsisi sırasında sol avuç içinde bulunan saç teli ve birkaç adet kıla rastlandı. İşte tüm detaylar...
Türkiye'yi sarsan cinayette Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Narin'in ölümüne ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.
NARİN'İN OTOPSİ RAPORUNA ULAŞILDI
A Haber'de yer alan habere göre; İkinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'a sayılı günler kala, Narin Güran cinayetinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in bo
Raporda, "Otopsi fotoğraflarının kurumumuz tarafından yapılan incelemesinde elde edilen bulgular da dikkate alındığında; Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbı delillerinin bulunmadığı,
7. Adli dosyada kayıtlı bilgilerde; çocuğun 21/08/2024 tarihinde kaybolduğu, 08/09/2024 tarihinde dere yatağında üzerinde kaya parçası bulunan çuval içerisinde ölü olarak bulunduğu, otopsisinde dış muayenede ağızda dudak içlerinde kanama alanları,