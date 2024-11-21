SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek zam kapıda! Bu yıl belgeyi almayan yandı

SRC'e büyük zam geliyor. SRC Belgesi olmayan sürücüler için 2025 yılından itibaren yüksek cezalar uygulanacak. Sektör temsilcileri geç kalmadan SRC belgesinin 31 Aralık'a kadar alınması gerektiğini ifade ediyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60'tan fazla zam bekleniyor.

Abone ol

SRC Belgesi olmadan ticari araç​ kullanan sürücüler 2025 yılında yüksek zamlarla karşı karşıya kalacak. Vergi uzmanlarına göre, 2025 yılında SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek zam​ kapıda.

1 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde zam gelecek. Ayrıca sürücüye ve firma sahiplerine de yazılan cezalara yüzde 45 oranında YDO oranında artış bekleniyor.

2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası, sürücülere 2 bin 250 TL, işletmelere ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplamda 7 bin 929 TL iken 2025 yılında bu cezalara yüzde 45 oranında artmış olacak.

1 Ocak 2025'ten itibaren kurs ücretlerine de yaklaşık yüzde 60'tan fazla zam bekleniyor.

Bu kapsamda 2025 yılında, ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücüler için kötü haber var. SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek oranda zam bekleniyor.

Ticari araç sürücüleri, SRC Belgesi'ni 31 Aralık tarihine kadar alarak zamdan etkilenmekten kurtulabilirler.