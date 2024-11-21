Tansiyonu düşmeyen, sürekli bayılan kadına şok teşhis! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

İzmir'de, vücuduna adrenalin salgılayan kitle nedeniyle yüksek tansiyon sorunu yaşayan, ani ataklarla da sık sık bayılan 49 yaşındaki Cevriye Kasımoğlu, aort damarını saran bu kitleden ameliyatla kurtulup yaşadığı zor günleri geride bıraktı.

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Amasya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kasımoğlu'na 3 yıl önce gittiği hastanede yüksek tansiyon teşhisi konuldu. Kullandığı ilaç ve tedaviye rağmen tansiyonu bir türlü düşmeyen Kasımoğlu'nda bu hastalık sık sık bayılmayla kendini göstermeye başladı.

Sağlık sorunları gittikçe artan Cevriye Kasımoğlu, bir yakınının önerisiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen tarafından muayene edilen Kasımoğlu'nun aort damarı ile böbrek arasında 10 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Vücudun alışılageldik bir yerinde bulunmadığı için tıp literatüründe "çok nadir bir kitle" diye tanımlanan kitlenin hastanın vücuduna adrenalin salgıladığı da belirlendi. Bunun üzerine ameliyat kararı alındı. Doç. Dr. Erşen ve ekibi, 5 saat süren ameliyatın ardından kitleyi çıkararak, hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.

"Hastamız ani heyecan ve korku atağıyla bayılıyordu"

Doç. Dr. Ogün Erşen, AA muhabirine, bu tür kitlenin genellikle hastaların böbrek üstü bezlerinde oluştuğunu belirtti.

Kasımoğlu'nda baş gösteren bu hastalığın dünyada "milyonda 2" görüldüğünü dile getiren Erşen, şöyle konuştu:

"Kitle yaklaşık 10 santimetre boyutunda ve aort damarını kısmen sarmış tehlikeli bir yerdeydi. Kitle nedeniyle vücutta her an yüksek miktarda adrenalin salgılanıyordu. Hastamız ani heyecan ve korku atağıyla bayılıyordu. Kitle vücuda adrenalin salgıladığı için hastada 'adrenalin bağımlılığı' oluşuyor. Kitleye bir müdahaleyle ve dokunmada bile vücuda çok ciddi bir adrenalin salgılanması oluyordu. Bu sebeple kitleye hiç dokunmadan aort damarıyla bağlantısını keserek adrenalini engelledik. Sonra kitleyi çıkarttık ancak böyle hastalarda asıl sıkıntı ameliyattan sonra oluyor. Adrenalin vücuttan çekildiği için bu sefer adrenalini dışarıdan vermek zorunda kalıyorsunuz. 2 gün boyunca yoğun bakımda damardan adrenalin vererek bir nevi bağımlılığı tedavi ettik. Hastamızda artık heyecanlanma nöbetleri, tansiyon yükseklikleri kesildi, normal hayatına devam ediyor."

Cevriye Kasımoğlu da uzun süre ilaç kullanmasına rağmen tansiyon sorununun devam ettiğini, bu nedenle sol göz içinde kanamalar olduğunu söyledi.

Son dönemde bayılma nöbetleri geçirmeye başladığını anlatan Kasımoğlu, "Aşırı terlemem de oluyordu. Birdenbire heyecanlanıyor, elim kolum tutmuyordu. Ameliyattan sonra gayet iyiyim. Baş dönmem bitti. Tansiyonum 13-14 arası o da normal. Doktoruma teşekkür ederim." diye konuştu.