Narin Güran davasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, avukatını değiştirdi. Bahtiyar'ı 26 Kasım'dan itibaren Ankara Barosu'na bağlı bir avukat savunacak.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın cesedini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, avukatını değiştirdi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar’ın Diyarbakır Barosu tarafından atanan avukat yerine bundan sonra Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacağını duyurdu.