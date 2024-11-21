Teğmenlerin kılıçlı yeminine MSB'den açıklama: "Emir-komuta hiçe sayıldı"

MSB tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında uzun süredir tartışma konusu olan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmaya dair önemli açıklamalar yapıldı. Açıklamada Disiplin Kurulu'na sevk sürecinin sürdüğü kaydedilerek "Emir-komuta hiçe sayıldı. İkaza rağmen disiplinsizlik yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, kamuoyunda tartışmalara neden olan bazı Teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğine ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

“Konu ile ilgili başlatılan inceleme ve akabindeki Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk süreci devam etmektedir. YDK’ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var.

EMİR-KOMUTAYI HİÇE SAYIP DEFAATLE YEMİN METNİNİ OKUMAKTA ISRAR ETTİLER

Özetle, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir.

- Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu,

- Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları,Misafir Askerî Personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği,

- Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği,

- Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK’ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır.

MESELE KILIÇ ÇATMAK VEYA SLOGAN DEĞİL, SADECE VE SADECE DİSİPLİNSİZLİKTİR

İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir.

Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır.

Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

DİSİPLİNSİZLİĞİN “AMA’SI, LAKİN’İ, FAKAT’I OLMAZ”

Disiplinsizliğin “ama”sı, “lakin”i, “fakat”ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.

Aklıselim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyuyoruz.

Bu veya benzeri disiplinsizlikler emsal teşkil edebilir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebilir.

Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemler hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve astların üstlere karşı saygı ve güveninin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur.

ATATÜRK ÜZERİNDEN TARTIŞMA YÜRÜTÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.”

TSK’nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez.

Atatürk’ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyoruz görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer.

BU DİSİPLİNSİZLİK İLE TSK KAMUOYUNDA YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR

Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK’ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK’nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır.

Sonuç olarak; askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. TSK mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.

- Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun;

- Tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı,

- İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği,

- Terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır.”

UKRAYNA’NIN UZUN MEZİLLİ FÜZE KULLANMASI

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’nın ABD füzeleri ile Rusya’yı vurması ve Moskova’nın nükleer programı onaylamasıyla devam eden son gelişmelerle ilgili sorulara şunları söyledi:

“Ukrayna tarafından ABD menşeili ATACMS füzelerinin kullanımı ve buna mukabil olarak Rusya’nın yaptığı açıklamalar ile yeni nükleer doktrini onaylaması, savaşın gidişatı bakımından endişe vericidir. Tüm bu gelişmeler ışığında mevcut çatışmaların önümüzdeki dönemde farklı bir boyuta evrilmemesini temenni ediyoruz.”

SON 1 HAFTADA 34 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla,

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 34’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 2.539 (Irak 1.326 / Suriye:1.213) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmiştir.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan

2 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.941 olmuştur.

- Son bir haftada engellenen 1.934 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 89.689’a ulaşmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaktadır.

Sayın Bakanımız,

- 14 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katılmış,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın, Katar Emiri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği Yüksek Stratejik Komite Toplantısına iştirak etmiş ve Katarlı mevkidaşı ile teknik ve askerî iş birliği anlaşmalarını imzalamış,

- 15 Kasım’da Türkiye Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Daimî Temsilcimizi,

- 19 Kasım’da ise İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanını kabul etmiştir.

Diğer yandan 14 Kasım’da Mısır’a resmî ziyarette bulunan Sayın Genelkurmay Başkanımız, ikili ve heyetler arası temas ve görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Hava Kuvvetleri Komutanımız, 15 Kasım’da Almanya’da düzenlenen İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu’na katılmış,

Kara Kuvvetleri Komutanımız, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanının resmî davetlisi olarak 18-19 Kasım’da Finlandiya’ya ziyarette bulunmuş,

Deniz Kuvvetleri Komutanımız, resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile 19 Kasım’da görüşmüştür.

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında; 16-18 Kasım tarihleri arasında iki ülkenin Deniz Harp Okulları arasında karma kürek yarışı, Hava Harp Okulları arasında ise karma basketbol müsabakası düzenlenmiştir.

İsrail, Filistin topraklarına yönelik işgallerine ve katliamlarına devam ederek uluslararası hukuku hiçe saymaktadır.

Masum insanları katlederek ateşkesi ve iki devletli çözümü hiçe sayan İsrail, Filistin halkını hayati ihtiyaçlarından da mahrum bırakarak insani değerleri de ayaklar altına almaktadır.

İsrail’in; Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik saldırılarının ve toplu katliamlarının cezasız kalmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,

- Almanya ve Finlandiya’da Dynamic Front,

- Aksaz/Muğla’da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS,

- NATO kapsamında Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatları devam etmektedir.

Yine NATO kapsamında İtalya’da Adaptive Interaction, Türkiye, İspanya ve Norveç’te Steadfast Dagger, Estonya’da Siber Savunma tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

“13’üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” 12-14 Kasım tarihleri arasında Napoli/İtalya’da icra edilmiştir.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında;

- 15-18 Kasım tarihleri arasında Kanada Deniz Kuvvetlerine ait CHARLETTOWN ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait CRISTOBAL COLON gemileri tarafından Aksaz/Muğla’ya liman ziyaretleri yapılmış,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 17-24 Kasım tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirilmekte,

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından ise 24-27 Kasım ve 1-4 Aralık tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz tarafından, 22-24 Kasım ile 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Suda/Yunanistan’a liman ziyaretleri yapılacaktır.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında;

- 14-20 Kasım tarihleri arasında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından ziyaret gerçekleştirilen Mersin’e; 16-29 Kasım tarihleri arasında ise Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO tarafından liman ziyareti yapılmaktadır.

Ayrıca;

- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait LUIGI RIZZO tarafından 24-28 Kasım tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

15’Kasım’da NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında, Doğu Akdeniz’de Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi icra edilmiştir. Bugün de (21 Kasım) Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında uçuş görevi yapılacaktır.

Harita Genel Müdürlüğümüz ile Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında “Coğrafi Veri Paylaşımı ve Danışmanlık Hizmetine İlişkin İş Birliği Protokolü” yarın (22 Kasım) imzalanacaktır.

Öte yandan;

- 11-17 Kasım tarihleri arasında Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen ve 17 ülkeden 80 timin katıldığı "Boran-VI Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda birinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı, İkinci olan Hakkâri Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile üçüncü olan 1’inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı timlerimizi,

- Ülkemizde ilk defa 11-15 Kasım tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliği ve TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın organizatörlüğünde Menteş/İzmir’de düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Açık Triatlon Şampiyonası’nda birinci olan Türk Silahlı Kuvvetleri Kadın ve Erkek triatlon takımlarımızı ve derece elde eden personelimizi bir kez daha kutluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- T-70 Genel Maksat Helikopteri,

- BAZNA Mühimmatlı Mini Dron,

- 35 mm Modernize Çekili Top ve Ateş İdare Cihazının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

15-17 Kasım tarihleri arasında F-4E uçaklarının Hava Kuvvetlerimizin envanterine girişinin 50’nci yılı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında statik uçak, mühimmat ve fotoğraf sergisi, koreografi uçuşları ile fil yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan, 19 Kasım’da millî gururumuz TCG ANADOLU’dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştiren Bayraktar TB3'ü üreten yerli ve millî savunma sanayimizin en önemli firmalarından Baykar’ı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

- 18 Kasım’da başlayan "Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı (2024/3 Dönem) Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini” başvuruları 6 Aralık’a kadar devam edecek,

- "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvuruları ise 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecektir.

Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,

- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,

- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.