Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan Nasuh Mahruki açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç söz konusu tutuklama kararına ilişkin ''Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var.'' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün tutuklanan AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'nin yargı sürecine dair konuşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

''Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor. Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var. Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var. Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz.

Bizler oy kullandığımız sandıkta kimlerin oy kullandığını isim isim görüyoruz. Yine sandık tutanaklarını YSK sitesinde hepimiz görüyoruz. Bunun suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir.

''MECLİS'TE FİİLİ SALDIRIYA YER YOK''

Öte yandan Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde CHP'li bazı vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engellemeye çalışması olayına ilişkin "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç'un konuşması şu şekilde:

TBMM'deki bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunların gazi Meclis'te gerçekleşmesi hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve cevabını veriri. Demokrasimizde fiili şiddete yer yok. Bu şekilde engellemeler ile toplantı için bulunan bakanımızı engellemeye çalışmak, fiili saldırıda bulunmak demokrasimizde olan şeyler değil. TBMM kutsal çatıdır. Orada böyle çirkin eylemlere yer yoktur. Milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını sorar.

YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Yasa dışı bahis, kumar ülkemizin önemli problemi. Bununla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Aldığımız önlemler var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternet yolu ile dolandırıcılığın arttığı ortamda çocuklarımızı ve milletimizi korumalıyız. Yasa dışı bahis ve kumar da milletimizi korumamız gereken alan. Tek tek hangi soruşturma ne aşamada bunları aktarmamız mümkün değil. Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çekerler.''