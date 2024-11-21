Rusya ilk kez Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze ateşledi

ABD,İngiliz yapımı seyir füzelerini kullanan Ukrayna'ya Rusya'nın misillemesi gecikmedi. Rusya, 33 aydır devam eden savaşta ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) kullandı. Füzeler, Rusya’nın güneyindeki Astrahan bölgesinden fırlatıldı ve Ukrayna'nın merkezdoğusunda yer alan Dnipro'da kritik altyapıyı hedef aldı.

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Ukrayna’nın ABD ve İngiltere tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarını hedef almasının ardından peş peşe kritik 'ilkler' yaşanıyor.

Moskova, aylardır bu tür saldırıların ciddi bir tırmanış olarak görüleceği yönünde uyarılarda bulunuyordu. Kiev'den yapılan açıklamaya göre Rusya, 1000 günü aşan savaşta ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı.

Hava Kuvvetleri, füzenin hedeflediği noktalar ya da neden olduğu zarar konusunda bilgi paylaşmazken, bu tip füzelerin hem nükleer hem de konvansiyonel başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Saldırıda kullanılan füzenin türü ise açıklanmadı. Açıklamaya göre, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri saldırı sırasında altı Kh-101 seyir füzesini imha etmeyi başardı.

BATI'YA SERT MESAJ

Rusya'nın bu hamlesi, Ukrayna’nın ABD ve İngiltere tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarını hedef almasının ardından geldi. Moskova, aylardır bu tür saldırıların ciddi bir tırmanış olarak görüleceği yönünde uyarılarda bulunuyordu.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

Uzmanlar, Rusya'nın kıtalararası balistik füze kullanımını, Ukrayna’nın Batı'dan aldığı desteği hedef alan bir mesaj olarak yorumluyor.

Rusya: İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzelerini düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Dün, İngiliz basınında çıkan haberlerde, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.