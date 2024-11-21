Bakan Tekin'den ek kontenjan müjdesi gelmedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatta elenen öğretmenlerin hak talebi devam ederken Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü. Yalçın'ın aktardığına göre Bakan Tekin, atanma hakkını kaybeden öğretmenlerin ek kontenjan talebine dair bilgi vermedi ancak atama sonrası çeşitli nedenlerle oluşabilecek kontenjan boşluğunun değerlendirilebileceğini söyledi.

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20 bin öğretmen atamasında tercih süreci sün sona erdi. Binlerce öğretmen, hak mağduriyeti yaşadığı gerekçesiyle mülakat sonuçları açıklandığından beri Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'la gerçekleştirdiği görüşmede mülakat tepkisi ve öğretmenlerin diğer gündemleri ele alındı.

Yalçın, KPSS puanıyla kontenjanda olduğu halde mülakattan sonra kontenjan dışı kalan öğretmenler için Maliye’nin yeni kadro tahsisi yaparak Ek Kontenjan oluşturması gerektiğini iletti. Bakan Tekin'in; itirazların incelendiğini, atama sonrası çeşitli nedenlerle oluşabilecek kontenjan boşluğunun itirazlar dikkate alınarak bu kapsamda kullanılabileceğini belirttiği aktarıldı.

Ali Yalçın, görüşmede ele alınan diğer konuları şöyle özetledi:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yayınlanması ile yeniden düzenlenen kariyer sisteminin ivedilikle işlerlik kazanması, yayınlanma sürecinde olduğu ifade edilen yönetmeliğin bir an önce yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini, kılavuzun yayınlanarak eğitimlerin yapılması, uzman ve başöğretmenlik sertifikalarının 15 Ocak 2025 tarihine yetişmesi beklentimizi aktardık. Bakan Tekin, hazırlıkların 15 Ocak’a yetiştirilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılarak devam edeceğini belirtti."