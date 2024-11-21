Soma'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Hilal Altın coşturdu

Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü şarkıcı Hilal Altın’ın sahne aldığı konserde soğuk havaya rağmen katılımcılar keyifli bir akşam yaşadı.

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Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kamberoğlu öncülüğünde bu yıl bir ilke imza atılarak ilçede Hamsi Festivali düzenledi.

Karadeniz yöresini yaşatmak ve Manisalılara tanıtmak amacıyla, dernek yetkilileri bu yıl 1’inci Hamsi Festivalini düzenledi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe protokolü ve çok sayıda Somalı vatandaş katıldı. Hamsi festivali ile vatandaşlar Karadeniz’in yöresel yemekleri tadarak harika bir gün geçirdiler.

SOĞUK HAVA EĞLENCEYE ENGEL OLAMADI

Festival kapsamında ünlü şarkıcı Hilal Altın da sahne alarak katılımcılara eşsiz anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 8 dereceyi göstermesine karşın eğlenceden ödün ver

Sanatçı Altın, konser sonrası gazetecilerle sohbet etti. Altın, Soma’da 301 madencinin ölümüne vurgu yaptığı konuşmada “Kardeşlerimizin acısını hep içimizde yaşayacağız. Soma artık ölümle değil yaşamla anılsın. Ölümü değil yaşamı konuşalım” dedi.meyen katılımcılar soğuk havaya rağmen keyifli bir akşam geçirdi.

Festivalde emeği geçen tüm hemşehrilerine, katılımcılara ve Soma halkına teşekkür eden dernek başkanı Mevlüt Kamberoğlu, yaptıkları katkılarından dolayı festivalin resmi sponsorları Soma Çimento Müdürü Musa Keşaplı, Hasan Alantepe, Ferdi Avkaş, Letoon Antique Hotel Müdürü Şahin Üfrük, Pancar Pide Sahibi Ali Kara, Sevinç Oto Tamir Sahibi Haşim Sevinç, Soma Nakliyeciler Moturlu Taşıtlar Kooperatifi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yazar Ticaret, Özey Turizm Müdürü Yusuf Tasar, Derya Optik Sahibi Derya Bosna, Elit Koltuk Döşeme Sahibi İsa Adaş ve Kamberoğlu Market Sahibi Seyfi ile Ali Kamberoğlu’na minnet duygularını iletti.