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Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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