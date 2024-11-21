BIST 9.297
DOLAR 34,48
EURO 36,38
ALTIN 2.955,36
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da lodos fena esti 2 gemi birbirine sürttü

İstanbul'da lodos fena esti 2 gemi birbirine sürttü

Kartal açıklarında demirlenen 2 gemi kentte etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birbirine sürttü.

Abone ol

Kartal açıklarında demirlenen Gine-Bissau bayraklı 99 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki "Marla Orca" isimli kuru yük gemisi, şiddetli lodosun etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Gemi, yine açıkta bekleyen Kamerun bayraklı 116 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki "DSK1" isimli gemiyle sürtüştü.

Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.

Bu arada, gemilerin birbirine sürtmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, gemi personelinin kendilerine yaklaşan diğer gemiyi gördüklerindeki panik halleri ve iki geminin birbirine sürtmesi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor
Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor
Tayland'da kadın seri katile idam cezası verildi
Tayland'da kadın seri katile idam cezası verildi
Koçtaş Emaar Square Mall mağazasını yeniledi
Koçtaş Emaar Square Mall mağazasını yeniledi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan Nasuh Mahruki açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan Nasuh Mahruki açıklaması
Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bakan Tekin'den ek kontenjan müjdesi gelmedi
Bakan Tekin'den ek kontenjan müjdesi gelmedi
Soma'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Hilal Altın coşturdu
Soma'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Hilal Altın coşturdu
Rusya ilk kez Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze ateşledi
Rusya ilk kez Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze ateşledi
Bahçeli Kandil'e kulak asanları fena madara etti! içimizdeki Amerikan uşakları rahatsız oldu!
Bahçeli Kandil'e kulak asanları fena madara etti! içimizdeki Amerikan uşakları rahatsız oldu!
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nda o hükmü iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nda o hükmü iptal etti
Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi